Cinq Belges au départ dimanche de la course transatlantique en solitaire en Mini 6.50

Dimanche aux Sables d'Olonne sera donné le départ de la 24e course transatlantique en solitaire en Mini 6.50 avec cinq skippers belges qui vont tenter de traverser l'Atlantique et rejoindre la Guadeloupe sans assistance à bord de voiliers de 6.50 mètres.

Cette épreuve, organisée tous les deux ans, est considérée comme une "véritable école de la course au large" et s'effectue en deux étapes au départ de la ville des Sables d'Olonne, avec une escale à Santa Cruz de La Palma aux Canaries, puis une arrivée à Saint-François en Guadeloupe, soit environ 4050 miles nautiques (8.000km) que les meilleurs parcourent en dix jours, voire moins.

Cette MiniTransat n'est pas une "petite" transat, mais bien une course disputée sur un bateau de la classe Mini mesurant 6,50 mètres de long. Petit, mais conçu pour être robuste et résister aux rigueurs de la traversée de l'Atlantique.

Djemila Tassin, 27 ans, skipper et océanographe belgo-espagnole navigue en solitaire en course depuis 2019 et fait partie du top 10 mondial dans cette catégorie.

Les Mini 6.50 sont divisés en deux divisions: la série et le prototype. Les bateaux construits en série suivent des règles de conception plus strictes et sont généralement plus accessibles financièrement. Les prototypes peuvent eux incorporer des innovations techniques et technologiques plus avancées.