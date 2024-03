Cinquième victoire pour Saint-Trond en Coupe aux dépens de Hubo Handball

Il faudra attendre le quart d'heure et la montée au jeu de Mirthe Boiten pour voir plus mouvement à chez les Trudonnaires qui sont revenues au score avant de prendre deux unités d'avance à la 20e (8-6). Alors que l'on pensait les protégées de Jo Delpire lancées, ce fut au contraire Hubo qui a montré de la résistance. Les troupes de Natasja Bekker ont même pris l'avance à cinq minutes de la mi-temps (9-10). La fin de la première période a été animée et la pause a été sifflée sur un score logique de 11-11.

Le troisième quart d'heure a été à l'avantage de Hubo malgré une avance qui n'a pas excédé plus de deux unités. Saint-Trond a recollé au score à la 46e (20-20) et pris quatre minutes plus tard trois buts d'avance à 23-20. Hubo a commis de plus en plus d'erreurs en phase offensive face à une défense trudonnaire plus agressive. C'était le chant du cygne pour Hubo qui ne parvenait plus à inscrire de buts durant cinq minutes tandis que Saint-Trond ont pris six unités d'avance à la 55e (27-21). Dans un dernier sursaut d'orgueil, Hubo est parvenu à ramener l'écart à deux unités mais s'est incliné (28-26).