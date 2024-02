Colère du monde agricole: environ 300 tracteurs dans le quartier européen, "Ça chauffe plus que prévu" selon la police

Toutes nos équipes sont mobilisées pour vous informer des actions des agriculteurs, de leur ampleur et des répercussions sur les routes. Suivez la situation en direct.

10h05 La police déploie des canons à eaux pour éteindre les feus allumés par les agriculteurs La police a déployé les canons à eau pour éteindre des brasiers allumés rue de la Loi par les agriculteurs venus manifester à Bruxelles. Ceux-ci tentent de garder le feu allumé, à base de pneus de tracteurs et de paille, face aux véhicules de police équipés de canons à eau. Alors que des centaines de tracteurs continuent à affluer lundi matin dans les rues du quartier européen (la police en dénombrait plus de 300 vers 08h30), le ciel s'est noirci de fumée noire près de la barricade policière principale, placée rue de la Loi aux abords du rond-point Schuman. Pour exprimer leur colère, les agriculteurs persistent à allumer ce grand feu, faits de paille et de pneus, pendant que la police tente désespérément d'éteindre celui-ci à l'aide de canons à eau. "Il y a effectivement une intervention en cours rue de la Loi, à hauteur de la rue du Taciturne, où des agriculteurs ont mis feu à des pneus. Deux arroseuses sont sur place pour tenter d'éteindre le foyer", a indiqué la police bruxelloise. La police anti-émeute est sur place, et a par ailleurs fermé l'accès à la place Schuman. En raison de la manifestation des agriculteurs, aucun train ne s'arrête à la gare de Schuman pour le moment.

10h04 Des agriculteurs bloquent le Ring intérieur de Bruxelles à Ruisbroek Des agriculteurs ont complètement bloqué la circulation sur le Ring intérieur de Bruxelles près de Ruisbroek vers 09h00 lundi matin. Entre-temps, le trafic en direction de Bruxelles est bloqué à partir de Hal, indique le centre flamand de la mobilité (Vlaams Verkeerscentrum). Il y a également des perturbations depuis environ 09h00 sur la E40 entre Tirlemont et Heverlee, où une colonne de tracteurs se dirige vers Bruxelles. Les automobilistes doivent s'attendre à des temps de parcours allongés. Les agriculteurs se font entendre depuis plusieurs semaines contre des règles européennes qu'ils estiment trop strictes en matière d'environnement et la baisse de leurs revenus.

10h00 Les autoroutes vers Bruxelles toujours chargées Plusieurs grands axes de la capitale sont bloqués, comme la rue de la Loi, les tunnels Reyers centre, Cinquantenaire, Tervuren et Loi . Les autoroutes qui mènent à Bruxelles sont particulièrement chargées: la E429, la E40 et le ring qui est bloqué à Ruisbroek vers Grand-Bigard. Des colonnes d'agriculteurs arrivent encore depuis le nord et le sud du pays. Et pour rappel, les stations de métro Schuman et Maelbeek sont fermées ce matin.

09h58 Des agriculteurs face aux forces de l'ordre dans le quartier européen

09h05 Long cortège le long du Boulevard Général Jacques à Ixelles

09h20 "Ça chauffe plus que prévu", d'après les policiers Il est très compliqué de circuler ce matin dans la capitale en raison de la mobilisation des agriculteurs. C’est surtout le quartier européen qui est touché par les embarras de circulation. D’ailleurs, la police déconseille de prendre la voiture. La Stib recommande à ses usagers de prendre le métro, sauf les stations Schuman et Maelbeek qui sont fermées. "Les agriculteurs sont là pour faire du bruit devant les institutions européennes. Pour l’instant, ils sont bloqués rue de la Loi, mais leur objectif c’est le rond-point Schuman où je me trouve actuellement. Mais, tout le périmètre est complètement bloqué par les policiers. Nous-mêmes, nous n‘avons pas le droit de nous rapprocher des institutions. Mais on entend quand même les klaxons des tracteurs au loin", explique Claire Carosone, notre journaliste qui suit cette mobilisation devant la Commission européenne. "Ca chauffe plus que prévu", d'après les policiers.

09h18 Environ 300 tracteurs déjà présents dans le quartier européen Quelque 300 tracteurs, selon les chiffres de la police bruxelloise, étaient déjà présents vers 08h30 dans le quartier européen. Alors que la colère ne désemplit pas chez les agriculteurs, plusieurs fédérations agricoles sont de retour dans la capitale lundi matin pour manifester en marge d'un Conseil européen des ministres de l'Agriculture prévu dès 10h00. Elles entendent exprimer leur mécontentement face aux récentes décisions de la Commission européenne - jugées insuffisantes - prises en réaction aux actions de protestation menées début février. Dès 08h30, une odeur de fumée embaumait déjà la rue de la Loi, bloquée à la circulation par le cortège de tracteurs. Un feu à même un passage piéton, au croisement de la rue de la Loi et de la rue de Trèves, était déjà venu faire fondre l'asphalte tandis que sur un fond musical ("Je ne suis pas un héros" de Daniel Balavoine), des agriculteurs déversaient un mélange de fumier et de pneus devant la barricade policière aux abords du rond-point Schuman. "Quelque 300 tracteurs sont déjà présents dans le quartier européen, mais des centaines d'autres devraient probablement débarquer dans la matinée", a informé la zone de police de Bruxelles-Capitale/Ixelles. "Il faut traire la vache, pas l'agriculteur", arborait une banderole accrochée à l'un des véhicules d'agriculteurs. La plupart de ceux déjà présents sur place viennent de la province de Namur, ou encore d'Italie comme en témoignent les drapeaux jaunes de la principale confédération syndicale agricole italienne, Coldiretti. Les manifestants exigent des décideurs politiques européens de "réelles solutions structurelles prenant en compte les demandes des petits et moyens paysans", souligne la Fugea, à l'initiative de la mobilisation. La Fédération wallonne de l'agriculture (FWA), la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA), la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), le Mouvement d'action paysanne (MAP) et le Boerenforum ont également annoncé leur présence lundi.

09h16 D'autres tracteurs arrivent de Ghislenghien La colonne de tracteurs partie de Ghislenghien est toujours sur le ring de Bruxelles à hauteur de Drogenbos.

08h32 La colonne de Nalinnes est à hauteur de Nivelles

08h09 Des colonnes convergent vers la capitale Plusieurs dizaines de tracteurs ont pénétré lundi matin dans le centre historique de Bruxelles, y compris sur la Grand-Place, en klaxonnant bruyamment. Des colonnes de tracteurs convergent toujours vers la capitale, a précisé la police fédérale. Des centaines de tracteurs sont à nouveau attendus dans la capitale ce lundi, où ils mèneront une action dans le quartier européen. Vers 08h00, les tracteurs étaient déjà très nombreux rue de la Loi. "Plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales", a indiqué la police fédérale, appelant à la prudence. Ces colonnes étaient vers 07h35 à hauteur de Corroy- Le-Grand sur la E411/A4, à hauteur de Hélécine sur la E40/A3 et de Tubize sur la E429/A8. Les agriculteurs se font entendre depuis plusieurs semaines contre des règles européennes qu'ils estiment trop strictes en matière d'environnement et la baisse de leurs revenus. Les organisations agricoles demandent notamment à l'Union européenne de se retirer des accords de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud.

08h03 Une colonne de tracteurs provoque des perturbations à l'entrée du Ring à Halle

07h59 Des tracteurs sur la Grand-Place de Bruxelles Plusieurs dizaines de tracteurs ont pénétré lundi matin dans le centre historique de Bruxelles, y compris sur la Grand-Place, en klaxonnant bruyamment. Des centaines de tracteurs sont à nouveau attendus dans la capitale ce lundi, où ils mèneront une action dans le quartier européen. Les agriculteurs se font entendre depuis plusieurs semaines contre des règles européennes qu'ils estiment trop strictes en matière d'environnement et la baisse de leurs revenus. Les organisations agricoles demandent notamment à l'Union européenne de se retirer des accords de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud.

06h51 Les stations de métro Maelbeek et Schuman fermées Les tunnels bruxellois Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du Centre, fait savoir lundi matin vers 06h00, Bruxelles Mobilité sur X (anciennement Twitter). C'est le cas également des stations de métro Schuman et Maelbeek, indique la police Bruxelles Capitale Ixelles sur X. Ces fermetures sont consécutives à l'action des agriculteurs qui vont investir le quartier européen dès 10h00 ce lundi. Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 08h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise. La police fédérale indique que "plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales". Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre.

06h48 La colonne de tracteurs formée à Ghislenghien s'apprête à monter sur la E429 Les agriculteurs ne pouvaient pas prendre l'autoroute, mais ils ont négocié avec la police.

06h44 Manifestation des agriculteurs à Bruxelles: la circulation sera fortement perturbée toute la journée

06h29 Un cortège de tracteurs se forme à Nalinnes

06h19 Un colonne de tracteurs se prépare à Ghislenghien Des colonnes de tracteurs s'élancent un peu partout en Wallonie en direction de Bruxelles. C'est le cas ce matin, à Ghislenghien, dans le Hainaut.

06h16 De nombreux tracteurs rue de la Loi à Bruxelles

06h11 Plusieurs tunnels fermés à Bruxelles Les tunnels bruxellois Reyers-Centre, Tervueren, Cinquantenaire et Loi sont fermés en direction du Centre, fait savoir lundi matin vers 06h00, Bruxelles Mobilité sur X (anciennement Twitter). Ces fermetures sont consécutives à l'action des agriculteurs qui vont investir le quartier européen dès 10h00 ce lundi. Les manifestants devraient pénétrer dans la capitale vers 08h30 via la chaussée de Mons, la chaussée de Louvain et la chaussée de Tervueren, selon la police bruxelloise. La police fédérale indique que "plusieurs colonnes de tracteurs convergent vers Bruxelles via les autoroutes et les nationales". Presque un mois après une première action, la Fugea, la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA) et la Fédération des jeunes agriculteurs (FJA) seront de retour à Bruxelles. Celles-ci seront notamment accompagnées de la Coordination européenne Via Campesina (ECVC), du Mouvement d'action paysanne (MAP) et du Boerenforum, qui représentera la Flandre.