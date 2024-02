Colère du monde agricole: les agriculteurs n'en ont pas fini et annoncent de nouvelles actions pour la semaine prochaine

"Nous étions une cinquantaine de tracteurs à Eupen ce vendredi, cela s'est bien passé", raconte Baptiste Piron. "Nous avons arrêté les camions frigos pour regarder la provenance de leurs produits", explique encore le membre du secrétariat agricole, qui se dit remonté et déçu par le manque de mesures concrètes. La section locale a promis d'autres actions de protestation la semaine prochaine.

Même son de cloche à l'échangeur de Loncin, gros nœud autoroutier en région liégeoise, où d'importants ralentissements en direction de l'Allemagne ont été constatés. "Il n'y a pas d'avancées, le jour où il y en aura vraiment, vous ne nous verrez plus, à part dans les champs", indique Thomas Steffens, qui se dit également très fatigué, comme bon nombre d'autres agriculteurs, par la multiplication des actions des dernières semaines. "Nous sommes agriculteurs, nous avons l'habitude de travailler, ce n'est pas ça qui va nous arrêter. Nous avons du travail à la ferme en plus, cela ne nous arrange pas du tout de manifester car nous sommes indépendants, mais on n'a pas le choix". La tenue des actions de la semaine prochaine se décidera durant le week-end.

Les agriculteurs revendiquent notamment une meilleure rémunération et la fin des accords de libre-échange.