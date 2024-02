Colin Freeling occupe la 22e position au bout de la première journée à Winterberg

Avec un chrono cumulé de 1:57.04, l'Anversois de 21 ans, qui s'est classé 22e de la première descente (58.69) et 24e de la deuxième (58.35), accuse un retard de 2.74 secondes sur le leader, l'Allemand Christopher Grotheer. Ce dernier a fini avec le meilleur premier run (56.76) et le 4e second run (57.54) pour un total de 1:54.30.

Grotheer est talonné par le Britannique Matt Weston (1:54.34), à seulement 4/100e de seconde. Le Chinois Yin Zheng (1:55.03) complète le podium provisoire à 73/100e du leader.