Compléments alimentaires à base de collagène: Testachats porte plainte et met en garde

Testachats a déposé une plainte auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) et met en garde les consommateurs contre l'achat de compléments alimentaires à base de collagène, indique lundi l'organisation de défense des consommateurs.

"Les compléments alimentaires à base de collagène gagnent en popularité sur les réseaux sociaux, où certains influenceurs tentent de persuader les consommateurs des prétendus bienfaits de ces "produits miracles". Ils seraient censés hydrater la peau, lutter contre le vieillissement et améliorer la santé des articulations. Cependant, de telles allégations ne peuvent être appliquées par les fabricants sans s'appuyer sur des études scientifiques solides. Et à ce jour, aucune étude n'a jamais démontré de façon convaincante que le collagène (présent dans ces produits, ndlr.) possèderait des vertus hydratantes ou qu'il préviendrait efficacement le vieillissement cutané", martèle Testachats.

Les références "bénéfique pour les articulations" et "hydratant" "ne peuvent être utilisées librement", insiste l'organisation de défense des consommateurs. "Elles sont strictement encadrées par la réglementation européenne et doivent être approuvées par la Commission européenne. À ce jour, aucune autorisation de ce type n'a été accordée pour le collagène, mais certains fabricants ne semblent guère se soucier de ces règles et les indiquent sur les emballages de leurs produits", regrette Testachats.