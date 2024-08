Condamnation de Trump: sa défense demande le renvoi devant la justice fédérale

Les avocats de Donald Trump, premier ex-président des États-Unis à avoir été condamné au pénal, à New York fin mai, ont demandé jeudi le renvoi de l'affaire devant la justice fédérale, dans l'espoir de faire annuler sa condamnation.

Dans leur requête, les avocats ont cité le récent arrêt de la Cour suprême sur l'immunité présidentielle et ont demandé que le tribunal fédéral du district de Manhattan se saisisse de l'affaire.

"Les procédures en cours continueront à causer un préjudice direct et irréparable au président Trump - le candidat favori à l'élection présidentielle de 2024 - et aux électeurs bien au-delà de Manhattan", ont plaidé les avocats Todd Blanche et Emil Bove dans leur requête de 64 pages.

M. Trump a été reconnu coupable de 34 délits de falsifications de documents comptables, destinées à cacher, juste avant sa victoire à la présidentielle de 2016, un paiement de 130.000 dollars à l'actrice de films X Stormy Daniels pour qu'elle taise une relation sexuelle qu'elle dit avoir eue avec lui en 2006, ce que l'intéressé a toujours nié.

Sa peine - avec un risque infime de prison ferme - aurait dû être prononcée le 11 juillet mais a été reportée au 18 septembre grâce à la Cour suprême des États-Unis. À majorité conservatrice, la plus haute juridiction a, dans un arrêt inédit le 1er juillet, reconnu au président des États-Unis une large immunité pénale.