Construction de l'info, éducation aux médias et fake-news: plusieurs jeunes sensibilisés à l'information durant la semaine de l'éducation aux médias

Même son de cloche pour Bruno, qui découvrait l'envers du décor. "C'est assez drôle en fait, parce qu'on ne s'imagine pas qu'il y a autant de choses. C'est vraiment un monde ici", explique l'étudiant. Un monde à part que 3 écoles auront l’occasion de découvrir cette semaine. Un moment dédié à l’éducation aux médias donc, qui a pour but d’expliquer comment l’information est construite et surtout, comment repérer les fake news.

Grâce à la semaine de l'éducation aux médias, qui se déroule du 14 au 22 octobre, les étudiants peuvent découvrir ce monde bien particulier. Que cela soit les studios de Radio Contact, le plateau du 13H, ce sont les coulisses de la rédaction que ces étudiants ont pu découvrir. Et une chose est sûre, ils ont été impressionnés. "C'est exceptionnel pour moi, c'est la première fois", s'enthousiasme Eva.

"L'important, c'est de faire la différence entre une fake news et une information vérifiée. Toutes les informations qui émanent du journaliste professionnel, comme ici à RTL Info, sont des informations certifiées et vérifiées. L'objectif est vraiment de leur faire prendre conscience de la différence entre les deux et où il faut aller chercher une bonne information", explique Antoine Schuurwegen, manager news 360.