Courte défaite du HC Vise en Turquie la qualification pour le troisième tour est possible

Visé a inscrit le premier but de la rencontre par l'entremise de Jules Kieffer après 45 secondes de jeu. Hamza Hadzic, bien en verve dimanche (9 buts), doubla la mise une minute plus tard, après quoi la machine turque se mit progressivement en route. L'équipe locale revint a hauteurs des Belges et prit définitivement le leadership de la rencontre à la fin du premier quart d'heure de jeu mais son avantage ne dépassa jamais quatre unités en première période, conclue sur le score de 17-14.

En seconde période, les Turcs accentuèrent la pression, et menèrent jusqu'à 8 buts (27-19) à la 45e minute. Les Mosans revinrent à 30-29 via Pierre Brixhe à dix secondes du terme de la partie mais Ali Babacan, meilleur buteur de la rencontre (12 réalisations) scellait le score final (31-29) à trois secondes du coup de sifflet final.