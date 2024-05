Daan Baute termine 39e

Chez les dames, la Française Lauriane Nolot, tenante du titre, a aussi prolongé son règne.

Daan Baute, 77e au ranking mondial, avait terminé respectivement 67e et 21e des championnats du monde de Formula Kite en 2022 et 2023. Il a aussi terminé 9e des championnats du monde des jeunes en 2022 et 2023. Daan Baute disputera d'ailleurs encore les Mondiaux chez les jeunes cet été en Italie.