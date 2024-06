Dans les coulisses du Skydive de Cerfontaine avec Paul Marien, l'homme aux 11.000 sauts

Dans le monde fascinant du parachutisme, Paul Marien se distingue comme une figure emblématique. À la tête du Skydive de Cerfontaine, ce vétéran des airs compte à son actif plus de 11.000 sauts. Une carrière qui a débuté dans les rangs de l'armée belge, où il a commencé sa formation dans les années 80 en tant que para-commando à Flawinne.

Le Skydive de Cerfontaine, situé près du Lac de l'Eau d'Heure, offre une expérience inégalée aux amateurs de sensations fortes. Les sauts s'effectuent généralement à partir d'une altitude de 4.000 mètres, permettant une chute libre d'environ 45 secondes. "La vitesse se stabilise généralement entre 180 et 220 km/h. Mais le sentiment de vitesse est atténué par l'absence de repères visuels, contrairement à la conduite sur autoroute", explique Paul Marien dans l’émission "Ils mériteraient d’être dans le journal" sur bel RTL.

Situé dans une zone aérienne où opèrent des F-16, le Skydive de Cerfontaine coordonne étroitement ses activités avec les bases militaires. "Nous attendons le feu vert des F-16 pour commencer nos sauts", explique Paul Marien.

L'expérience de saut

Avant chaque saut, les passagers reçoivent une formation d'environ quinze minutes. L'avion, un Cessna 208 Caravan, met environ 20 minutes pour atteindre l'altitude de saut. "Nous commençons à attacher les passagers à partir de 500 mètres et utilisons le temps de montée pour les mettre à l'aise en discutant et en expliquant le paysage", précise Paul Marien.

Le Skydive de Cerfontaine peut accueillir jusqu'à quatorze passagers et un pilote par vol. Le coût d'un saut en tandem est de 210 € en semaine et de 240 € le week-end, assurance incluse. Il insiste sur le respect des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne le poids maximum pour les parachutistes, fixé à 225 kilos incluant le parachute, le moniteur et le passager.