De longues files sur l'E429: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

Toujours 45 minutes de files sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles et 30 minutes de files dans le sud du pays sur la E411 Namur-Luxembourg entre Arlon et Sterpenich.

Attention : on signale des piétons sur le ring intérieur de Bruxelles à hauteur de Grand-Bigard (direction Zaventem). Sur ce ring intérieur, 15 minutes à ralentir entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

On rappellera que ce vendredi, c'est jour de sommet européen à Bruxelles avec un périmètre de sécurité autour du Rond-Point Schuman et la fermeture du Tunnel Reyers en direction du centre.

7 petites minutes de files (très peu) sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen puis 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

07h34

Attention si vous circulez sur l'E19 à hauteur de Nivelles-Sud

Attention si vous circulez sur l'E19 Mons-Bruxelles à hauteur de Nivelles-Sud en direction de Bruxelles,. On signale un pneu sur la chaussée dans la bretelle de sortie.

Sur l'E429 Tournai-Bruxelles, on signale par contre 30 minutes de ralentissements sur 4 km à partir de Tubize en direction du ring de Bruxelles. La raison de ces longues files inhabituelles n'est pas encore connue...

On vous rappelle aussi que dès lundi et jusqu'au 12 juillet, pas loin de là, un chantier de réhabilitation du revêtement du ring sera entrepris entre la région flamande et l'échangeur de Haut-Ittre. Deux voies seront maintenues dans chaque sens mais la vitesse sera limitée à 70 km/h. Si vous circulez vers Mons, vous serez en plus basculé en contresens.

Les files sont assez légères files sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen (+7 min) et avant Tervuren (+10 min) vers Waterloo.