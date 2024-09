De nouveau des contrôles visant les poids lourds ce week-end sur le viaduc de Vilvorde

Ce week-end, la police fédérale de la route effectuera de nouveau des contrôles visant les véhicules de plus de 3,5 tonnes qui s'engagent sur le viaduc de Vilvorde via le ring intérieur de Bruxelles (direction Zaventem), a-t-elle annoncé vendredi.

Les vibrations générées par le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes empêchent en effet d'effectuer correctement les travaux de soudure au bas du pont.

Depuis le 9 août, du vendredi 23h00 au lundi 04h00, une interdiction de passage s'applique aux véhicules lourds (+3,5 tonnes) sur le viaduc de Vilvorde (ring intérieur) en raison d'un chantier en cours. L'interdiction est en vigueur jusqu'au printemps 2026, soit plus de 100 week-ends au total.

Avant le début des travaux, entre 3.000 et 3.300 poids lourds traversaient le viaduc chaque week-end sur le ring intérieur. Dès le premier week-end des travaux, ce nombre a été divisé par deux, mais quelques centaines de chauffeurs y circulent encore les samedis et dimanches. Le week-end dernier, une trentaine de camions a ainsi été verbalisée en l'espace d'une heure.

"Malgré une campagne massive auprès des conducteurs belges et étrangers et une signalisation claire, environ 15% des chauffeurs choisissent d'ignorer cette interdiction", a regretté Marijn Struyf, porte-parole de la Werkvennootschap, la société qui coordonne les travaux sur le viaduc. "Si cela continue, on va placer des barrières", a-t-il prévenu.

Le non-respect de l'interdiction de circuler sur ce tronçon constitue une infraction du 3e degré passible d'une amende de 174 euros.