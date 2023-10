De Vylder et Ghys vont défendre leur titre sur la piste gantoise du 14 au 19 novembre

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys vont défendre leur titre conquis l'an dernier aux Six jours de cyclisme sur piste de Gand dont la 82e édition se déroule du 14 au 19 novembre, ont confirmé les organisateurs dans un communiqué vendredi.

Fabio Van den Bossche, qui fera équipe avec le Français Benjamin Thomas, le champion d'Europe à l'omnium, et Jules Hesters (avec le champion du monde de la course aux points, le Néo-Zélandais Aaron Gate) sont aussi sur la liste des engagés.

Lindsay De Vylder et Robbe Ghys, 4es lors des Mondiaux à Glasgow, devront faire face, notamment, à la concurrence néerlandaise avec les champions du monde de la course par équipe Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip.