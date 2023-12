De Vylder et Hesters en tête après la première nuit

Lindsay De Vylder et Jules Hesters ont pris la tête du classement après la première nuit de la 40e édition des Six Jours de Rotterdam. Les deux Belges comptent 28 points et devancent les Néerlandais Vincent Hoppezak et Philip Heijnen. Les champions du monde néerlandais Yoeri Havik et Jan-Willem van Schip occupent la troisième place.