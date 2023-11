Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout ont atteint l'arrivée en Martinique

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout ont atteint l'arrivée de la Transat Jacques-Vabre vendredi soir à Fort-de-France en Martinique et terminent à la 32e place sur 40 engagés dans la catégorie Imoca.

Le duo belge, sur son bateau D'Ieteren Group, ont franchi la ligne d'arrivée après 17 jours, 10 heures et 56 minutes. Van Weynbergh et Buekenhout devaient initialement s'élancer le 29 octobre à l'assaut de l'Atlantique, mais ils étaient restés à quai un peu plus d'une semaine en raison des tempêtes Ciaran et Domingos.

La victoire est revenue aux Français Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, déjà vainqueurs en 2021, en 11 jours 21 heures et 32 minutes.