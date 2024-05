Denis Van Weynbergh rallie New York et valide son ticket pour le Vendée Globe

Denis Van Weynbergh a validé vendredi son ticket pour la prochaine édition du Vendée Globe après son arrivée dans le délai imparti à New York au terme de la Transat CIC, première course au large de la saison.

Van Weynbergh était parti de Lorient le 28 avril dernier et arrivé ce vendredi à New York à 16h32 heure belge après avoir passé 12 jours 3 heures 2 minutes et 26 secondes en mer. Le Bruxellois devait arriver avant ce vendredi soir 23h50 avec son monocoque D'Ieteren Group de 60 pieds (18,29 m) pour être certain de se qualifier pour le Vendée Globe dont le départ sera donné le 10 novembre prochain aux Sables-d'Olonne.

"Ce passage de ligne avec moins de 50% du temps du premier valide ma qualification pour le Vendée Globe, et ce n'est pas rien", a réagi Van Weynbergh, cité dans un communiqué de son équipe. "6 ans d'efforts, de sacrifices, de boulot. Merci à tous, un grand merci à mon équipe parce qu'ils ont fait un boulot incroyable. Depuis trois ans et demi, ils travaillent sur ce bateau, ils prennent des congés, ils sont dingues! C'est grâce à eux si j'ai pu avoir un bon bateau et si j'ai pu naviguer proprement et être si performant sur l'eau. Pour nous c'est une vraie victoire d'être là et de passer cette ligne maintenant. C'est une des victoires qu'on s'était donnée dans le projet, celle-ci est importante, elle valide les choix faits il y a 6 ans, ce n'est pas rien."