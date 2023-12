Des activistes ont mené une action contre l'industrie de l'aviation à Anvers: la police a arrêté plusieurs militants

Code rouge se définit comme un mouvement de désobéissance civile créé par des activistes et soutenu par différentes organisations et groupes d'action tels que Greenpeace, Extinction Rebellion et Youth for Climate.

L'action de ce samedi visait l'industrie de l'aviation, "une industrie néfaste pour le climat, la nature et la justice sociale mais qui bénéficie pourtant de millions de subventions et de cadeaux fiscaux", selon le mouvement. Celui demande dès lors la "fin des subventions à l'aviation, une interdiction des jets privés et davantage de budget pour les transports publics".

Dans un communiqué, le collectif a dénoncé une "arrestation massive d'activistes du mouvement Code Rouge" en marge de l'action, alors que nombreuses personnes ont été interceptés par la police sur le chemin vers l'aéroport. Aux yeux du mouvement, ces arrestations menacent "le droit fondamental à manifester". "En nous arrêtant de la sorte, la police se range du côté des grands pollueurs dans leur volonté de nous faire taire", soutient-il.

"Cette arrestation abusive s'inscrit dans un contexte inquiétant de criminalisation des activistes au niveau européen, dans lequel de plus en plus de militants sont renvoyés devant la justice. Mais nous ne sommes pas les criminels. Les criminels sont ceux que nous dénonçons par nos actions, ceux qui en pleine conscience et uniquement pour continuer leur profit continuent à détruire la planète, à contribuer au dérèglement climatique et à créer de l'injustice sociale", signale la porte-parole de Code Rouge, Chloé Mikolajczak, citée dans le communiqué.