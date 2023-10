Des caméras et des éclairages publics qui fonctionnent toute la nuit, c'est la formule de Jacqueline Galant pour plus de sécurité: "Il y a moins de faits commis"

"À tous les niveaux de pouvoir, il faut couper dans les dépenses publiques qui ne servent à rien", lance Jacqueline Galant. Elle veut faire des économies, mais absolument pas sur les éclairages publics. Dans sa commune, Jurbise, les lampadaires sont allumés toutes les nuits. Quand notre journaliste l'interroge sur l'argent que cela représente, elle répond: "Aujourd'hui, il y a un éclairage LED qui est beaucoup moins excessif au niveau du coût."

Mais la libérale estime surtout que cette dépense n'a rien d'inutile: "Il y a une question de sécurité. On va arriver en période d'hiver et quand on se retrouve dans le noir en pleine nuit, il y a un sentiment d'insécurité supplémentaire", explique-t-elle. À cela s'ajoute la présence de caméras. Il y en a "120 sur l'ensemble du territoire même si c'est une petite commune". Or, quand les lumières sont éteintes, "les caméras ne fonctionnent pas".