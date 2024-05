Des coureurs, valides ou en fauteuil, se sont lancés un défi fou: parcourir les 400 kilomètres entre Bruxelles et Paris

En six jours, depuis Bruxelles, les coureurs de "Tous à bord" vont rejoindre l'Arc de Triomphe à Paris. Au sein du groupe, des coureurs valides et des sportifs en fauteuil roulant comme Charlie. "On ne court pas l'épreuve à pied, mais on est un peu le cerveau et les yeux de l'eau pousseur en sachant qu'on a aussi tous les chocs et tous les inconvénients des 20 kilomètres. Ce n'est pas parce qu'on est assis qu'on est bien installé", note-t-il.

Ils effectuent une petite pause à Ronquières sur leur première étape Bruxelles-La Louvière. "Ce sont des sensations que je n'ai pas au quotidien puisque je suis en chaise roulante. Il y a aussi la bonne ambiance, c'est une vraie famille".