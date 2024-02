Des étudiants en panique après un courriel du service logement de l'UCLouvain

La communauté étudiante de l'UCLouvain s'est affolée sur la toile après que de nombreux étudiants ont reçu, vendredi, un courriel du Service logistique et logement étudiant. Contrairement aux années précédentes, les étudiants boursiers, à mobilité réduite et internationaux qui louent depuis deux ans un logement mis à disposition par l'université ne pourront plus introduire de dérogation, a déploré mardi la présidente de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain (AGL), Adélie Pirlot.

La porte-parole de l'UCLouvain, Isabelle Decoster, affirme: "La règle des deux ans a toujours été d'application", et ce pour tous les étudiants. "Cela est indiqué dans les contrats de location. Il n'y a rien de neuf." Or cette règle n'est pas stipulée dans les contrats en question, dont Belga a pu consulter un exemplaire. Elle glisse alors: "C'est sûrement un problème de communication. En fait, les étudiants reçoivent cette information oralement lorsqu'ils signent le contrat".

"Afin de permettre l'accès au plus grand nombre, les logements de l'université ne peuvent être occupés plus de deux années. Dès lors, nous vous informons que nous ne pourrons pas vous attribuer de logement pour l'année académique 2024-2025 et que votre contrat de location actuel ne pourra être renouvelé", peut-on lire dans le courriel.

De son côté, la présidente de l'AGL soutient que l'information est difficile à trouver. Elle condamne, en outre, la différence de traitement par rapport aux années précédentes. "On ne laisse plus la possibilité d'une dérogation aux étudiants précaires. En plus, ils reçoivent tous des informations différentes des assistants sociaux et du service logement".

Depuis vendredi, les témoignages affluent. "Des étudiants craignent de ne pas pouvoir poursuivre leurs études. Tous ne pourront pas se permettre de louer un logement au prix du marché privé", a-t-elle relevé. "Nous espérons obtenir une priorisation et automatisation de l'accès au logement pour les étudiants précaires."