Des fruits secs rappelés pour une teneur trop élevée en produits phytopharmaceutiques

La marque Natural Nuts procède lundi au rappel de mélanges de fruits secs, en accord avec l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Les produits visés, vendus sous l'appellation "les quatre mendiants", présentent une teneur trop élevée en résidus d'un produit phytopharmaceutique et ne mentionnent pas l'allergène "sulfites".

Ils ont été vendus en format 250 et 500 grammes et fabriqués entre le 1er août 2022 et le 29 août 2023.

Le produit phytopharmaceutique en cause est le chlorpyrifos, un insecticide interdit d'utilisation en Europe. Il est toutefois encore en usage dans certains pays du globe et est soumis, en Europe, à des normes strictes visant à limiter ses résidus dans les produits vendus.