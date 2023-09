Des milliardaires, économistes et politiciens appellent le G20 à taxer les super-riches

Près de 300 millionnaires, économistes et représentants politiques de la quasi-totalité des pays du G20 ont demandé, dans une lettre ouverte adressée aux chefs d'État participant au sommet économique, un nouvel accord international sur l'impôt sur la fortune. Les signataires, parmi lesquels Yves Leterme, Thomas Piketty et Bernie Sanders, veulent "empêcher que l'extrême richesse continue d'affecter notre avenir collectif".

Les signataires appellent le G20 à utiliser la coopération internationale pour taxer les personnes les plus riches du monde et mettre fin à la concurrence et à l'évasion fiscale. "Notre ambition commune doit être d'avoir des systèmes nationaux et internationaux au service de tous, et pas seulement de ceux qui ont de l'argent et du pouvoir", est-il indiqué dans la lettre.

Un récent rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) montre également que dans les pays les plus riches, les impôts sur les revenus sont systématiquement plus élevés que ceux sur le capital, révèle Oxfam dans un communiqué de presse. "Le poids de la solidarité est donc supporté de manière disproportionnée par les travailleurs lambda, tandis que les plus riches peuvent profiter d'un système fiscal aménagé en leur faveur pour réduire leurs contributions ou contourner cette solidarité. La Belgique se situe dans le peloton de tête de ce classement de l'inégalité fiscale."

Les chefs d'État et de gouvernement du G20 se réuniront dans la capitale indienne, New Delhi, les 9 et 10 septembre.