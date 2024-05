Des ralentissements à plusieurs endroits du ring de Bruxelles: quel est l'état des routes ce mardi matin?

07h10

Un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles

On nous signale un véhicule en panne sur le ring de Bruxelles.

Il se trouve en bande de droite à hauteur de Strombeek-Bever, en direction de Zaventem.

Et puis ça ralenti comme chaque jour à plusieurs endroits du ring ce matin,

Vous perdez 20 minutes en intérieur entre Expo et Machelen.

4 minutes dans l'autre sens entre Strombeek-Bever et Wemmel.

A l'approche du chantier de Léonard, vous perdez actuellement 8 minutes entre Wezembeek-Oppem et Tervuren, direction Waterloo.

Enfin en arrivant sur le ring,

vous perdez 5 minutes sur l'E411 depuis Namur à l'approche de Léonard.

Et 4 minutes sur l'E40 depuis Liège, entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.