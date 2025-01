Des ralentissements sur l'E40: quel est l'état des routes ce jeudi?

07h38

Des ralentissements sur l'E40

Vous ajoutez maintenant 30 minutes en venant de Liège sur l'E40 entre le Parking d'Heverlee et Woluwé-Saint-Etienne.

Une petite dizaine de minutes à ajouter sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et le Carrefour Léonard vers Zaventem. Plus loin, Il reste aussi 10 minutes à ajouter entre Wezembeek-Oppem et Diegem vers Grand-Bigard.

Toujours sur ce ring extérieur, on constate 10 minutes de ralentissements entre Wauthier-Braine et Haut-Ittre en direction de Nivelles.

On vous rappelle aussi que ce jeudi une nouvelle manifestation contre la "super note" aura lieu dans le centre de Bruxelles. Les syndicats de police mènent une action et marcheront de la Gare Centrale vers la Rue de la Loi. La circulation sera donc adaptée entre 7h et 10h entre la Gare Centrale et la Place du Congrès.