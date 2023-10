Des vêtements de l'armée volés dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Gilles

Plusieurs pièces d'uniformes militaires ont été volées dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles dans la nuit de dimanche à lundi, a appris l'agence Belga de bonne source. La police locale de Bruxelles-Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest) a par ailleurs confirmé l'information. On ne sait pas s'il y a un lien avec l'attentat terroriste qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, mais la police a transmis l'information aux services compétents par précaution.

Le vol a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi, entre 22h30 et 07h00, dans la rue d'Ecosse à Saint-Gilles. Les malfaiteurs se sont emparés d'une paire de bas militaires, de deux paires de pantalons kaki et de deux pulls kaki.

"Nous avons effectivement reçu une plainte pour vol par l'intermédiaire de la zone de police Montgomery (Etterbeek/Woluwe Saint-Lambert/Woluwe Saint-Pierre), qui a dressé le procès-verbal et nous a informés", a déclaré Sarah Frederickx, porte-parole de la police de Bruxelles-Midi. "Compte tenu du contexte d'aujourd'hui (mardi) et d'hier (lundi), nous avons transmis cette information par précaution et non pas parce que nous avons des éléments qui permettent d'établir un lien."