Deux bateaux belges dans le top 5 après la 1re journée à Hyères en Nacra 17

Kwinten et Lieselotte Borghijs comptent 6 points au classement (4e, 2e, et 7e, le moins bon résultat n'étant pas comptabilisé), pour 8 au duo De Jonghe/Ravelingien (8e, 5e, 3e). Le troisième bateau belge totalise 20 points (11e, 11e et 9e).

Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien pointent en 5e position. Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen sont 12e après trois régates.

C'est la dernière chance d'aller chercher un billet pour les Jeux Olympiques de Paris.

Cette 55e édition est divisée en deux. Des régates rassemblent les bateaux déjà qualifiés pour les JO, une deuxième course est composée de la flotte des non-qualifiés.

Côté belge, une place de quota est à pourvoir en 49er (3 places et une nation émergente), Nacra 17 (3 et une nation émergente), et les disciplines de planche à voile IQFoil (5 et une nation émergente) et Formula Kite (5 places). La Belgique est une nation émergente en Nacra 17 et IQFoil.