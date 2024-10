Deux fois plus de points de distribution de colis alimentaires de la Croix-Rouge en 10 ans

Alors que la demande est de plus en plus importante chaque année, la Croix-Rouge a doublé le nombre de ses épiceries sociales et points de distribution de colis alimentaires en Belgique en dix ans. A l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, l'organisation a présenté jeudi à la presse la plateforme logistique qui sous-tend ce réseau, Solifood.

Pour gérer la logistique derrière cette aide alimentaire, la Croix-Rouge s'appuie sur sa plateforme Solifood, basée à Suarlée (Namur) et dont la mission est de procéder à des achats groupés auprès des distributeurs pour obtenir des prix réduits.

En 2015, la Croix-Rouge gérait 50 épiceries sociales et points de distribution de colis alimentaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. A l'aube de 2025, elle en gère 94: 47 épiceries et 47 points de distribution.

"Avec plus de 330 références, dont une soixantaine bio, nous permettons à nos clients de bénéficier d'une large gamme de produits, à des prix 20 à 25% inférieurs à ceux du marché", selon la responsable de la plateforme, Stéphanie Miraglia.

Quelque 200 clients, dont les épiceries sociales mais aussi des banques alimentaires, des associations aux plus démunis et des CPAS, tirent parti de ce système, sur lequel peuvent compter plus de 30.000 personnes.

En gérant "la logistique, le stockage et le transport, nous allégeons la charge de ces organisations. Elles peuvent passer commande en ligne et sont livrées deux jours plus tard par la logistique Croix-Rouge", explique Mme Miraglia.

En 2023, Solifood a ainsi traité 566 commandes, ce qui représentait 850 palettes de vivres.

Par ailleurs, la plateforme a également traité 784 commandes dans le cadre du programme d'aide européen aux plus démunis (FEAD), pour un total de 1.100 palettes, en 2023.