Deux véhicules saisis par la police sur le plateau du Heysel après des rodéos urbains

"Vers 22h35, une patrouille de police a été témoin de conduites inadaptées impliquant trois véhicules qui circulaient à une vitesse excessive - dont deux ont commencé à faire des dérapages et à réaliser des donuts à la vue des inspecteurs", explique la zone.

Les policiers ont ensuite procédé à un contrôle qui s'est avéré "compliqué". Certains des particuliers présents se sont comportés de manière inappropriée, refusant d'obtempérer et avançant "qu'ils s'amusaient et ne faisaient de mal à personne". Peu avant les infractions commises, d'autres véhicules ainsi que deux cyclistes et un piéton se trouvaient pourtant sur les lieux.