D'Ieteren Group de Van Weynbergh et Buekenhout, 31e en Imoca, Dehareng répare à Lorient

Denis Van Weynbergh et Gilles Buekenhout, sur le D'Ieteren Group, pointent en 31e position de la flotte des trente-neuf Imoca (monocoques de 18 mètres) jeudi à 11h00 après quarante-huit de course dans la 16e Transat Jacques-Vabre à la voile disputée entre Le Havre et Fort-de-France en Martinique.

Les Brabançons comptent 306 milles de retard (567 km) sur Charal de Jérémie Beyou et Franck Cammas, leaders devant Paprec Arkéa de Yoann Richomme et Yann Eliès..

En tête de la flotte, les deux Ultim, Maxi Banque Populaire XI d'Armand Le Cléach et Sébastien Josse et SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche se livrent un beau duel. Le Cléach/Josse ont repris la tête dans la nuit et devancent de 34 milles (63 km) Gabart/Laperche leader vingt-quatre heures plus tôt. Il leur reste 2500 milles à parcourir (4600 km).