Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts sortent l'Italie et passent en demi-finale

Dimitri Van den Bergh (PDC 8) et Kim Huybrechts (PDC 36) ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde de darts, dimanche à Francfort. Dans l'antre allemand, les Belgian Arrows ont de justesse pris le dessus sur l'Italie (8-7), dont l'équipe était composée de Massimo Dalla Rossa (non classé) et Michele Turetta (PDC 133).