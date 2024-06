Dimitri Van den Bergh et Kim Huybrechts sortent l'Italie et passent en demi-finale

Dimitri Van den Bergh (PDC 8) et Kim Huybrechts (PDC 36) ont validé leur ticket pour les demi-finales de la Coupe du monde de darts, dimanche à Francfort. Dans l'antre allemand, les Belgian Arrows ont de justesse pris le dessus sur l'Italie (8-7), dont l'équipe était composée de Massimo Dalla Rossa (non classé) et Michele Turetta (PDC 133).

Les Italiens, qui ont surpris en sortant notamment les États-Unis et l'Australie, ont pris un avantage en début de partie en menant 1-2, puis 2-3. La Belgique est revenue à égalité (4-4) après la première session. Les deux équipes se sont ensuite rendu coup pour coup, jusqu'à 7-7. Van den Bergh a finalement conclu avec un double 16.

En demi-finale, la Belgique a été battue par l'Autriche de Rowby John Rodriguez (PDC 53) et Mensur Suljovic (PDC 56) sur le score de 8-3. Van den Bergh et Huybrechts ont bien débuté en menant 3-1 avant de s'écrouler et de voir les Autrichiens prendre le dessus. L'Autriche s'est finalement inclinée devant l'Angleterre de Luke Humphries (PDC 1) et Michael Smith (PDC 3) en finale.