Dix patineurs belges aux championnats du monde en Italie

Dix patineurs représenteront la Belgique aux championnats du monde de roller, qui se dérouleront en Italie le mois prochain. Les sélectionnés seront Bart Swings, Jason Suttels et Indra Médard chez les messieurs, Jorun Geerts, Fran et Stien Vanhoutte (qui ne concourra que sur la piste) chez les dames, ainsi que Stan Beelen, Sietse Troost, Lyssa Vansteenkiste et Louka Leemans en juniors.