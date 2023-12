Dixième combat, et dixième victoire par k.o pour Nabil Messaoudi!

Absent depuis le 11 mars, et sa victoire par k.o au deuxième des six rounds contre le Hongrois Kristof Kovacs, au Hall des sports ULB Erasme d'Anderlecht, Nabil Messaoudi, 25 ans, a effectué une rentrée encore plus expéditive contre un autre Magyar, le super-moyen (entre 72,574 et 76,203 kg) Ferenck Katona, 31 ans.