Do you speak english? Bof : voici la province wallonne où le niveau d'anglais est le plus bas

Les adultes belges parlent moins bien anglais qu'auparavant. D'après le rapport annuel de EF Education First, notre pays est 6e au classement européen et 13e au classement mondial en termes de maîtrise de la langue anglaise de la part des adultes.

Au niveau européen, la Belgique se positionne à la 6e place. C'est la deuxième année consécutive que l’on observe une baisse depuis 2011. La Flandre tire la Belgique vers le haut Selon les résultats de l'étude, l'écart entre les régions linguistiques s'accroît, avec une nette amélioration en Flandre et une perte de plus de 40 points pour les régions francophones par rapport à l'année précédente. En effet, les données montrent que les villes flamandes se positionnent en tête, Bruxelles au milieu et les villes wallonnes en queue de peloton.

Selon une enquête internationale publiée par EF Education First (une entreprise spécialisée dans l'apprentissage des langues, ndlr), la Belgique se place en 7e position dans le classement mondial des compétences en anglais des adultes. Au niveau global, les Pays-Bas, Singapour et l'Autriche maintiennent leur position en tête du classement qui compte 113 pays.

Au niveau des territoires francophones, l’ordre des scores (du plus élevé au plus bas en termes de compétences en anglais) est le suivant : Bruxelles obtient le meilleur score (574), suivie par la Province de Liège (544), le Hainaut, le Luxembourg et le Brabant Wallon. Namur ferme la marche avec un niveau modéré (505).



Les jeunes sont victimes de la crise du covid

Tous les groupes d'âge montrent des améliorations, malgré le fait que la crise du COVID-19 semble avoir eu un impact plus conséquent sur la tranche la plus jeune (18-20 ans). Néanmoins, les autres groupes d'âge progressent nettement depuis 2015 et on observe désormais une tendance générale positive dans la progression des courbes.

L'écart entre les sexes est plus irrégulier que dans la plupart des pays, mais les hommes restent en avance sur les femmes en Belgique, et cet écart s'est légèrement creusé depuis l'année précédente, indique encore le communiqué de presse de EF Education First.