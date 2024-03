D'où vient la tradition de la minute de silence? Cela ne date pas d'hier

L'idée vient directement du Portugal, il y a plus d'un siècle. C'était précisément le 13 février 1912. C'était à l'occasion du décès de José Maria da Silva Paranhos, un diplomate brésilien. C'était le premier à soutenir la révolution portugaise. A l'époque, on voyait déjà les choses en grand relance, un silence de 10 minutes.

Puis l'idée sort des frontières, l'Angleterre décide de le raccourcir à 2 minutes parce que le roi Georges V trouvait que c'était déjà un petit peu trop long. Et puis, on a réduit à une minute au fur et à mesure des années. Mais quand on regarde de plus près, on remarque que les minutes de silence font rarement vraiment 60 secondes. La raison est assez simple, tout dépend de la personne qui décide quand la minute de silence se finit.