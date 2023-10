Droit à la déconnexion : "Je recevais des mails le soir et j'avais l'impression de ne jamais avoir fini le travail"

Saviez-vous que, depuis le 1er avril 2023, vous aviez le droit, en tant qu'employé d'une entreprise de plus de 20 travailleurs, à la déconnexion ? Concrètement, vous êtes censé être injoignable en dehors des heures de bureau (que ce soit via votre téléphone professionnel ou par mail), sauf en cas d'extrême urgence.

Qu'en pensent les employés concernés ? "Il y a plusieurs années, je ne savais pas déconnecter, reconnaît une employée interrogée par notre journaliste Bernard Lobet. En soirée, je recevais des mails et j'avais l'impression que je n'avais jamais terminé". Aujourd'hui, cette employée se réjouit du fait que la situation "s'est bien amélioré". Elle a probablement posé ses limites et dégagé une situation professionnelle plus saine pour elle-même. Car chacun va réagir différemment. "Une fois que j'ai finis le travail, le téléphone je le met en "OFF" et je le mets très loin de moi, témoigne un autre employé au micro de notre journaliste. Quand je suis au repos, je suis au repos, je fais ce qui me plaît et j'ai le droit de me déconnecter complètement".