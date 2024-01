Du neuf dans l'utilisation de la bodycam par les policiers: il existe désormais un cadre légal

L'utilisation par un policier de sa bodycam fixée sur son uniforme est désormais réglementée, annoncent samedi dans un communiqué les ministres de la Justice Paul Van Tigchelt et de l'Intérieur Annelies Verlinden. Les images devront ainsi être conservées pendant 30 jours au moins et la personne filmée doit être avertie que la caméra est activée.

Les avantages de la bodycam sont multiples, selon les ministres de la Justice et de l'Intérieur. Des recherches ont établi qu'un tel équipement permettait d'éviter que des conflits ne s'enveniment. L'utilisation d'une bodycam va profiter tant aux policiers qu'aux citoyens, et va contribuer à "réduire la violence à l'encontre de la police et les plaintes pour violence policière". Les images permettent également à la police de rédiger des PV plus détaillés.

Le nouveau cadre légal précise que le recours à la bodycam lors d'une intervention administrative ou judiciaire "est possible s'il existe un risque réel de violence ou d'agression, si la police utilise la contrainte, si l'intégrité des policiers, des personnes impliquées ou des tiers est compromise, si quelqu'un prépare, commet ou a commis une infraction, en cas de trouble de l'ordre public, si l'utilisation de la caméra est nécessaire pour recueillir des preuves, si l'on est réquisitionné pour prêter assistance ou si l'on doit exécuter une décision de justice".