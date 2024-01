Embarras de circulation sur le ring à Hal: "On est bien accueilli, on ne l'avait pas vu venir" confie Clément, le fils d'un agriculteur

Hal est le seul souci d'ampleur pour ce qui est des routes du nord du pays, dans le cadre des actions de protestation des agriculteurs. Il n'est pas possible pour l'instant de prévoir quand ces blocages prendront fin.

Clément Glorieux, un fils d'agriculteur, s'est par ailleurs exprimé à notre micro: "À un moment où on nous impose énormément de nouvelles règles de contrainte sur notre métier et on estime qu'à un moment il faut s'exprimer. Il faut dire les choses et c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On est arrivé hier soir d'abord assez nombreux, puis on s'est un peu dispersé. Et alors, ici pour l’instant, on filtre un petit peu les autos et les personnes qui passent", a-t-il déclaré ce lundi matin. "Pour l'instant, on est bien accueilli, ça va. Les gens comprennent et soutiennent la cause, donc c'est plutôt agréable, on va dire. C'est une reconnaissance qu'on n'avait pas vu venir, on va dire. On pensait avoir beaucoup plus de gens plus agressifs. Finalement, un peu de soutien, ça ne fait pas de mal, donc c'est vraiment chouette. On est ici depuis hier soir, ça oui."

Un automobiliste a de son côté raconter avoir "perdu une demi-journée".