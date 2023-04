Emma Plasschaert 11e en ILCA 6 après 6 régates

Dans les autres classes, en ILCA 7 (ex-Laser), William De Smet est 34e avec un gain de trois places à l'issue de la seule régate disputée mercredi où il a pris la 6e place dans son groupe jaune. Il totalise 44 points dans un classement dominé par le Britannique Elliot Hanson avec 5 unités après cinq régates.

Dans les épreuves de 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont pris les 10e, 9e et 4e places dans le groupe jaune et figurent en 15e position au classement avec un gain de dix rangs (30 pts). Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi sont en tête avec 8 points après cinq régates.

Chez les messieurs, engagés en 49er, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont pris la 20e et la 6e place des deux régates du jour et pointent au 57e rang (68 pts) après cinq régates.