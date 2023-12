Emma Plasschaert 6e du GP du Portugal en ILCA 6 à Vilamoura

L'Ostendaise a totalisé 72 unités au total des 8 régates. La victoire est revenue à la Danoise Anne-Marie Rindom (25 points) devant la Hongroise Maria Erdi (36 pts) et la Néerlandaise Marit Bouwmeester (44).

En 49r, Yannick Lefebvre et Jan Heuninck ont fini 8e avec 72 points en huit régates dans une classe remportée par les Néerlandais Bart Lambriex et Floris Van de Werken (27 pts).

En Nacra 17, Kwinten et Lieselotte Borghijs ont fini aussi en 8e position (71 pts) alors que pour ses débuts dans cette classe, Eline Verstraelen, avec Lucas Claeyssens, est 11e (96 pts). Les Français Margaux Billy et Noah Chauvin se sont montré les plus rapides à l'issue des 11 régates (42).

Un deuxième GP du Portugal est prévu du 24 au 26 février.