Emma Plasschaert décroche la médaille de bronze

Quatrième avant la course aux médailles de mercredi derrière la Suissesse Maude Jayet, l'Ostendaise, double championne du monde (2018, 2021), termine 3e avec 78 points grâce à sa 4e place dans la Medal Race. Elle monte sur la 3e marche du podium aux côtés de la Danoise Anne-Marie Rindom (58 points), N.2 mondiale, championne olympique à Tokyo est assurée dès jeudi soir de son 4e titre mondial après ceux de 2015, 2019 et 2022, et de l'Américaine Charlotte Rose, médaille d'argent avec 75 points.

La Suissesse Maude Jayet termine au pied du podium avec 84 points et la Norvégienne Line Flem Hoest, 5e avec 94 points, complète le top 5.