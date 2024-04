Emma Plasschaert peut espérer un podium en ILCA 6 à Hyères dans la course aux médailles

Emma Plasschaert, 4e, disputera samedi la course aux médailles en ILCA 6 lors de la Semaine olympique française de voile qui se tient à Hyères.

L'Ostendaise a pris la 27e, son moins bon résultat de la semaine, et la 6e place des deux régates du jour. La course aux médailles rassemble les dix premiers et les points sont doublés.

Emma Plasschaert possède 68 points après les neuf régates disputées cette semaine et ne pourrait au mieux que finir 3e en rattrapant la Norvégienne Line Flem Hoest (67 points).