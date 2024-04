Emma Plasschaert recule à la 21e place au Trophée Princesse Sofia

Plasschaert s'est classée 27e et 16e des deux régates du jour et occupe désormais la 21e place du classement général avec 143 points. L'Ostendaise ne participera donc pas à la course aux médailles, réservée au top 10, samedi.

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont, elles, pris part à cinq régates vendredi, terminées respectivement à la 9e, 5e, 19e, 15e et 7e place en 49er FX. Le duo, déjà qualifié pour les Jeux Olympiques de Paris, remonte à la 7e place au général avec 110 points. Les Italiennes Jana Germani et Giorgia Bertuzzi sont en tête avec 73 points.

Yannick Lefèbvre et Jan Heuninck sont descendus à la 33e place avec 80 points et Jan van Maercke et Jack Gogan restent 85es et derniers (161) en 49er.

En Nacra 17, Lucas Claeyssens et Eline Verstraelen se sont classés 23es avec 265 points. Kwinten Borghijs et Lieselotte Borghijs ont fini à la 39e position avec 414 points devant Arthur De Jonghe et Janne Ravelingien, 41es avec 441 points.