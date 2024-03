En Belgique francophone, un adolescent sur deux est vacciné contre les contre les papillomavirus humains

Le taux de vaccination des adolescents contre les papillomavirus humains (HPV) est en augmentation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors que 47,6% des jeunes francophones avaient reçu leurs deux doses en 2020, ils étaient 52,4% l'année scolaire dernière, rapporte l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) lundi à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation aux papillomavirus humains.

L'enquête du Programme de vaccination de la Fédération Wallonie-Bruxelles met en évidence les données du statut vaccinal contre les HPV chez les élèves de 2e secondaire l'année académique dernière. "Les couvertures pour la 1ère et la 2e dose atteignent respectivement chez les filles 63,6% et 55,1%, et chez les garçons 55,8% et 49,5%", précise l'ONE. "Ces taux représentent une situation minimale puisqu'ils n'incluent ni les déclarations d'intention de vaccination, ni le taux d'élèves pour lesquels il n'était pas possible de déterminer le statut vaccinal."