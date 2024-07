En cyclisme sur piste, Kenny De Ketele voit quatre chances de médailles

De Ketele voit la Belgique capable de bonnes performances sur l'omnium, avec Lotte Kopecky et Fabio Van Den Bossche, sur l'américaine masculine et sur le keirin, avec Nicky Degrendele. "Ils seront nos fers de lance", a insisté l'entraîneur de 39 ans. "Sur les autres épreuves, on sera surtout tourné vers le développement de coureurs plus jeunes comme Katrijn (De Clercq), Hélène (Hesters) et Julie (Nicolaes), avec déjà pour elles Los Angeles 2028 dans le viseur".

Selon le Néo-zélandais Tim Carswell, l'autre entraîneur en charge des pistards, la préparation se déroule comme prévu. "Hier, tout le monde s'est réuni pour une bonne première séance d'entraînement, nous attendons encore Robbe (Ghys), qui est sur le Tour. Dans les deux semaines à venir, nous finaliserons la préparation, ici dans le Limbourg (au vélodrome de Heusden-Zolder, ndlr) puis à Gand. Tous les athlètes ont l'air heureux et sont prêts pour la dernière ligne droite vers Paris."