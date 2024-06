Encrier, stylo-plume et banc en bois: plongée au cœur d'une classe d'autrefois à Thuillies

Tables en bois, stylo à plume et encrier, cartable en cuir… Tout a été reconstitué comme en 1937, même le bonnet d’âne.

Andrée Ranwez a siégé sur ses bancs alors qu’elle n’avait que six ans. Elle se rappelle des punitions de son instituteur : "On était toujours à deux sur un banc, ce qui donnait évidemment des bavardages. Et pour ça, je devais écrire cent fois "Je dois me taire en classe", à faire signer par les parents".