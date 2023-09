"Enfant en danger = Adulte en difficulté": l'Aide à la jeunesse dans la rue pour réclamer un refinancement

Entre 300 et 400 travailleurs de l''aide à la jeunesse ont défilé ce jeudi matin dans le centre de Bruxelles pour crier leur désarroi et réclamer un refinancement de leur secteur.

"Jeunesse à la moulinette... On arrête!", "Enfant en danger = Adulte en difficulté" ou encore "Négligences, maltraitances: quelles conséquences?": les calicots portés par les manifestants traduisaient les inquiétudes des travailleurs, déjà descendus à plusieurs reprises depuis le début de l'année.

Faute de personnel, de moyens financiers et de places d'accueil en suffisance, quelque 4.000 enfants en détresse ne peuvent aujourd'hui plus être pris en charge en Wallonie ou à Bruxelles, selon une estimation réalisée par les syndicats.