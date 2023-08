Ennemies des jardins, ces petites bêtes les détruisent: comment faire pour stopper cet insecte ravageur?

Arrivée d'Asie il y a une décennie, la pyrale du buis se propage un petit peu plus chaque année et plus particulièrement cette saison, durant laquelle la chenille est en pleine croissance et se montre donc vorace.

"D'ici quelques semaines, on va avoir l'émergence de l'adulte qui pourra se disperser". Dès que les premiers dégâts, il convient de traiter le buis avec des bio-pesticides adaptés. Si l'insecte a déjà atteint le stade adulte, il faut alors se tourner vers des pièges.