"Entre 600 et 1.000€ d'économie": Corine partage son bon plan pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat et le gaspillage alimentaire

Depuis quelques années, l'inflation a bousculé notre quotidien et l'alimentation (le panier RTL info a vu des augmentations de prix de plus de 20% dans les grandes surfaces) est pratiquement devenue un produit de luxe. Des Belges se sont ainsi organisés pour faire baisser leurs factures et dépenses. Depuis fin septembre, RTL info Solutions rassemble tous vos bons plans en matière de pouvoir d'achat. Via un formulaire, les citoyens peuvent partager leurs solutions : À lire aussi RTL info Solutions: partagez vos bons plans pour lutter contre la baisse du pouvoir d'achat Pour faire des économies, Corine s'est notamment concentrée sur ses dépenses alimentaires. Et l'habitante de Beaumont (province de Hainaut) a testé et approuvé une solution: le panier anti-gaspi disponible dans des supermarchés. Ce dernier permet de réduire le gaspillage alimentaire en proposant aux consommateurs d'acheter des produits à prix réduits dont la date de péremption approche. Grâce à ces paniers, les commerçants ne jettent donc pas ces produits et les vendent à un prix intéressant pour les clients. Que trouve-t-on dans ces paniers? Des invendus comme des viandes, des produits laitiers, des fruits et des légumes. On peut les retrouver dans les supermarchés, mais aussi dans les épiceries et les boulangeries.

Pour faciliter l'accès à ces paniers anti-gaspi, des applications ont été développées. Corine, elle, a téléchargé l'application Too Good To Go, qui met en contact les commerçants et les consommateurs en relation depuis 2016. "On a cherché des solutions à gauche et à droite car tout augmente. Et le panier anti-gaspi est une solution formidable, il est bien garni. Via l’application To Good To Go, vous pouvez par exemple obtenir un panier anti-gaspi chez Match ou chez Delhaize. Le panier peut s’élever à 4,99 euros", précise-t-elle. "Nous avons fait l’expérience, et nous nous sommes retrouvés avec des produits de marque, de la charcuterie, du fromage. C’est vraiment très très bien. Tout ça pour ce prix-là... Il faut simplement télécharger l’application. Vous vous inscrivez et vous surveillez ce qu’il y a sur l’application pour savoir quels paniers sont disponibles. Chez Match, vous allez chercher votre panier entre 18h et 18h30." Corine détaille les économies qu'elle a pu réaliser depuis un an.

"J’ai fait le calcul de ce que j’aurais dû payer si je n’avais pas acheté comme ça, et c’est du simple au double. J’ai une fois pris un panier d’une valeur de 15 euros et j’ai du payer 5 euros. Ce sont des paniers anti-gaspi et on ne sait jamais ce qu’il y a dedans. C’est une surprise. Je fais mes courses comme ça pour l’alimentation, en alternant avec des courses normales. Sur une année, je fais des économies entre 600 et 1.000 euros. Cela fait un an que je fais ça", assure-t-elle.